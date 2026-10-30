Фото: полиция Харьковской области

В Харьковской области правоохранители задержали 31-летнего жителя Чернигова, которого подозревают в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, во время военного положения мужчина взялся организовать незаконный выезд одного из военнообязанных за пределы Украины. Он утверждал, что оказывает влияние на людей, производящих необходимые разрешительные документы, которые должны обеспечить беспрепятственное пересечение границы. Стоимость такой "услуги" составила 18 тысяч долларов.

28 октября правоохранители задержали мужчину при силовой поддержке спецподразделения КОРД ГУНП в Харьковской области. Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили ему о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, а также частью 2 статьи 369-2 - злоупотребление влиянием.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Напомним, ранее ДБР задержало на Ровенщине солдата учебного центра, пытавшегося откупиться от службы . Он предложил командиру взятку в 5 тысяч долларов.