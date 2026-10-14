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14 октября 2026, 08:34

Проблемы со Starlink в Украине: Стерненко заявил о срыве важных миссий

14 октября 2026, 08:34
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на 14 октября компания SpaceX ограничила работу терминалов спутниковой связи Starlink в Украине. Из-за этого был сорван ряд важных миссий

Об этом сообщил бывший советник министра обороны, волонтер и активист Сергей Стерненко, передает RegioNews.

По его словам, проблемы со связью возникли ночью 14 октября. В частности, при движении со скоростью более 160 км/ч терминалы начали терять соединение.

В то же время, как отметил Стерненко, обычные терминалы Starlink продолжают работать.

Волонтер предположил, что ограничения могли ввести по запросу администрации президента США Дональда Трампа. Однако официального подтверждения этой версии нет.

На момент публикации Генеральный штаб ВСУ и компания SpaceX ситуацию не комментировали.

Напомним, ранее СМИ писали, что администрация президента США Дональда Трампа пригрозила остановить механизм закупки американского оружия для Украины и прекратить обмен разведывательными данными, чтобы заставить Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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