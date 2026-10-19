Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 19 октября РФ нанесла комбинированный удар по Украине

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Враг атаковал:

баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400;

крылатыми ракетами "Искандер-К";

269 ударными БпЛА типа Shahed (из них – 59 реактивные), S-8000 "Бандероль", Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 247 целей:

4 крылатых ракеты "Искандер-К";

243 российских БпЛА.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 25 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 19 октября Россия атаковала Киев ракетами. В результате вражеской атаки погибла 21-летняя девушка, количество пострадавших возросло до восьми.

Повреждена одна из станций метро на левом берегу столицы: наземные станции "Черниговская" и "Лесная" на красной ветке будут временно закрыты на вход и выход.

В результате атаки в Ирпене на Киевщине травмированы шесть человек, в том числе трое детей. Еще три человека считаются пропавшими без вести.