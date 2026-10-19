Россия атаковала 11 областей: 550 тысяч семей остались без света – Зеленский

Фото: ГСЧС Киева

В ночь на 19 октября Россия массированно атаковала Украину. Под ударом оказались Киев и Киевская область, энергетическая и гражданская инфраструктура в ряде регионов

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, российские войска применили 16 баллистических ракет и более 200 беспилотников разных типов, в том числе реактивные "Шахеды". Атака продолжалась несколькими волнами ночью.

В Киеве и Киевской области, кроме энергетических объектов, повреждения получили медицинская клиника, школа, станция метро и жилые дома. Есть погибшие и раненые. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших и сообщил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По словам Зеленского, ночью и утром российские войска атаковали энергетические объекты в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Ровенской областях.

Только за одну ночь повреждено более 10 объектов энергетической инфраструктуры. В результате атак по меньшей мере 550 тысяч семей остались без света.

Ремонтные бригады работают на местах, чтобы возобновить электроснабжение.

Президент также подчеркнул, что в ходе очередной массированной баллистической атаки Украина не получила предупреждения от партнеров.

По словам Зеленского, Украина поддерживала все предложения по прекращению огня и завершению войны, однако Россия продолжает ракетные и дроновые удары.

"Путин не хочет не только завершения этой войны, а даже любых деэскалационных шагов", – заявил глава государства.

Он призвал международных партнеров называть Россию агрессором и продолжать помогать Украине защищать население, в частности, усиливать противовоздушную оборону.

Зеленский также раскритиковал ситуации, когда поставки ракет для украинского ПВО задерживаются, а против России ослабляют санкции или откладывают их введение.

"В реальности война продолжается, и продолжается только из-за российских ударов, российское желание эту войну затягивать", – подчеркнул президент.

Напомним, в ночь на 19 октября РФ нанесла комбинированный удар по Украине. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 25 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

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