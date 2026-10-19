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19 октября 2026, 11:18

Россияне нанесли удар четырьмя КАБами по Запорожскому району: погиб мужчина

19 октября 2026, 11:18
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Утром 19 октября российские оккупанты совершили авиаудар по Запорожскому району, выпустив по поселку Кушугум четыре управляемых авиабомбы

Об этом сообщает и.о. главы Запорожской ОВА Михаила Семикина, передает RegioNews.

В результате одного из ударов погиб 57-летний мужчина.

Взрывная волна и обломки повредили расположенные неподалеку частные дома.

Информация о других местах попадания и последствия вражеской атаки еще уточняются.

Напомним, утром 19 октября российские войска атаковали промышленное предприятие в Кривом Роге. В результате удара погибли двое мужчин.

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