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В результате российских ударов по энергетической инфраструктуре часть потребителей в Донецкой, Киевской, Кировоградской, Одесской и Харьковской областях временно осталась без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Донецкой, Киевской, Кировоградской, Одесской и Харьковской областях.

Энергетики работают над восстановлением оборудования там, где это позволяет ситуация с безопасностью, однако из-за постоянных воздушных тревог ремонтные бригады вынуждены прерывать работы.

Из-за сетевых ограничений, вызванных вражескими атаками, 15 октября в отдельных регионах действуют графики почасовых отключений света, а также ограничение мощности для промышленности и бизнеса. Это необходимые меры по разгрузке сетей, поддержанию стабильности энергосистемы и предотвращению масштабных аварий.

Напомним, в ночь на 15 октября РФ атаковал Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 580 ударными БпЛА. Зафиксированы попадания на 31 локацию.