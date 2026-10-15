Посылки из-за границы по новым правилам: Рада приняла законопроект

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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №16051-1, предусматривающий отмену льготы на налогообложение международных посылок стоимостью до 150 евро

Об этом пишет "Экономическая правда", передает RegioNews.

За соответствующее решение на заседании в четверг, 15 октября, проголосовали 252 народных депутата.

Документ предусматривает введение налога на добавленную стоимость (НДС) на посылки из-за границы, ранее освобождавшиеся от налогообложения за стоимостным порогом.

В то же время, налог не будет начисляться на некоммерческие отправления от одного физического лица другому стоимостью до 45 евро при определенных условиях, а также на отдельные товары для военных.

Для полноценного внедрения новых правил парламент должен также принять соответствующие изменения в Таможенный кодекс – законопроект №15460. Его рассмотрение запланировано позже в четверг.

Ожидается, что новые правила могут заработать не раньше 1 июля 2027 г. и только после принятия соответствующего решения правительства.

Напомним, по данным СМИ, Украина выполнила пять из 12 условий для получения второго транша по Ukraine Support Loan. По словам одного из чиновников ЕС, налогообложение посылок стоимостью до 150 евро – это одно из немногих условий, выполнение которого будет способствовать наполнению государственного бюджета.

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