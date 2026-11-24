Фото: ОВА

Во вторник, 24 ноября, в Одессе в результате российского обстрела было повреждено здание городской больницы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Пациенты и персонал, к счастью, не пострадали.

В здании медучреждения выбиты окна, поврежден фасад и внутренние стены. Несмотря на повреждения, больница продолжает оказывать медицинскую помощь в полном объеме.

Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий обстрела.

Напомним, утром 24 ноября российский дрон упал на территорию детского сада в Кировоградской области. Здание получило повреждения.