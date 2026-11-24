Фото: Национальная полиция

В Козятине правоохранители задержали 27-летнего жителя Ивано-Франковской области, который во время дорожного конфликта выстрелил в другого водителя. Причиной стал дальний свет фар

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 20 ноября около 22:10 возле местного автовокзала.

Между двумя водителями возник конфликт, во время которого один из мужчин получил травматическое оружие и выстрелил в сторону 39-летнего жителя Казатина.

В результате выстрела потерпевший получил ранение лица. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас состояние мужчины стабильное, угрозы его жизни нет.

Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность мужчины, причастного к стрельбе. Им оказался 27-летний житель Ивано-Франковской области.

Обстоятельства происшествия и правовую квалификацию действий задержанного уточняют правоохранители.

Напомним, в Харькове между водителями автомобилей Honda и Toyota возник конфликт, во время которого мужчины стреляли друг в друга. В результате инцидента повреждены оба автомобиля. К медикам участники конфликта не обращались.