Россия ночью атаковала 11 областей Украины: под ударами дома, энергетика и железная дорога
В ночь на 24 ноября российские войска атаковали 11 областей Украины. Под ударами оказались жилые дома, объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры, а также гражданские предприятия
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews.
В Запорожье российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по жилым кварталам. Погибли два человека, еще 44 пострадали, среди них – дети. Повреждены десять домов.
В Житомирской и Ровенской россияне атаковали электроподстанции, в Черниговской – железнодорожную инфраструктуру, а в Кировоградской – газотранспортную инфраструктуру.
В Житомире, а также Николаевской, Одесской и Сумской областях повреждены жилые дома.
В Днепропетровской и Харьковской области в результате ударов российских беспилотников пострадали люди.
На местах атак работают спасатели, медики, полицейские, энергетики и коммунальщики. Продолжается ликвидация последствий ударов.
Напомним, по состоянию на 24 ноября в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру часть потребителей в пяти областях Украины остается без света.