Фото: Нацполиция

В ночь на 24 ноября российские войска атаковали 11 областей Украины. Под ударами оказались жилые дома, объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры, а также гражданские предприятия

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews.

В Запорожье российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по жилым кварталам. Погибли два человека, еще 44 пострадали, среди них – дети. Повреждены десять домов.

В Житомирской и Ровенской россияне атаковали электроподстанции, в Черниговской – железнодорожную инфраструктуру, а в Кировоградской – газотранспортную инфраструктуру.

В Житомире, а также Николаевской, Одесской и Сумской областях повреждены жилые дома.

В Днепропетровской и Харьковской области в результате ударов российских беспилотников пострадали люди.

На местах атак работают спасатели, медики, полицейские, энергетики и коммунальщики. Продолжается ликвидация последствий ударов.

Напомним, по состоянию на 24 ноября в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру часть потребителей в пяти областях Украины остается без света.