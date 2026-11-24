Фото: Национальная полиция

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который за 100 тысяч долларов обещал военнообязанному трудоустройству в украинском дипломатическом представительстве за границей

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина представлялся должностным лицом из кадрового резерва профильного ведомства и уверял, что оказывает влияние на ответственных служащих. Он утверждал, что кандидат уже прошёл необходимую проверку для работы в дипломатическом представительстве.

За свои услуги фигурант потребовал 100 тысяч долларов, которые просил подготовить в трех валютах – долларах США, швейцарских франках и евро.

Впоследствии мужчина настоял на немедленной передаче задатка в размере 20 тысяч долларов. Он убеждал кандидата, что без этих средств не приступит к оформлению документов, а промедление якобы приведет к утрате возможности получить должность.

19 ноября правоохранители задержали его в одном из столичных кафе во время получения денег.

В тот же день мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, в Киевской области заведующему кафедрой одного из учреждений высшего образования сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Доктор педагогических наук за 8 тысяч долларов обещал военнообязанному помочь в трудоустройстве в университет, что должно было дать ему основания для получения отсрочки от мобилизации.