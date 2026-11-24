Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

23 ноября и в ночь на 24 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по логистическим объектам российской армии на территории Брянской области РФ и Донетчине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Брянщине, близ Берестка, поражено место сосредоточения грузовиков российского подразделения, которые использовали для доставки боеприпасов, горючего и продовольствия на передовую.

В Донецкой области, в районе Новоукраинки, украинские военные поразили переправу через реку Волча, которую российская армия использовала для перебрасывания личного состава и техники.

Напомним, в течение 20 ноября и в ночь на 21 ноября Силы обороны Украины поразили состав боеприпасов, два пункта управления российских войск и автомобильный мост через Северский Донец.