Имение за $2 млн и смартквартира в декларации: расследование о семье советника Нацполиции

Фото: Bihus.Infо

Семья советника главы Национальной полиции Владимира Нидзельского проживает в роскошном имении в Лесниках под Киевом, стоимость которого превышает $2 млн. В то же время сам правоохранитель в декларации указывает аренду небольшой смартквартиры в столице

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info, передает RegioNews.

Нидзельский ранее возглавлял Главное управление Нацполиции в Черниговской области. В начале полномасштабного вторжения в 2022 году он оказался в центре скандала из-за своего отсутствия в городе. Тогда глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус назначил временного руководителя полиции. Сам Нидзельский объяснял свое отсутствие необходимостью защищать Киев.

Осенью 2023 года он покинул должность в Черниговской области и перешел работать в столицу, где стал советником главы Нацполиции.

Однако на этот раз внимание журналистов привлекло имущество семьи правоохранителей. В 2020 году Нидзельский расстался с женой Лесей. Приблизительно в тот же период на его тещу Татьяну Мирошниченко оформили ряд земельных участков в Лесниках – дорогом пригороде Киева, где впоследствии началось масштабное строительство.

Сейчас имение площадью 570 квадратных метров фактически достроено, хотя юридически до сих пор числится объектом незавершенного строительства. В нем обустроены шесть спален, СПА-зона с джакузи, сауна, бассейн, спортзал и гараж на пять автомобилей. На территории также есть отдельный дом для охраны или персонала. Стоимость недвижимости, согласно объявления о продаже, превышает $2 млн.

Журналисты Bihus.Info заметили, что автомобиль Нидзельского регулярно уезжал из этого имения. Сам правоохранитель объяснил, что приезжает туда, чтобы видеться с детьми, которые после развода остались жить с матерью.

Отдельные вопросы возникли по поводу происхождения средств на строительство. Татьяна Мирошниченко заверила журналистов, что семья использовала сбережения от бизнеса – в частности, от рынка в городе Крестовка Донецкой области. В то же время город находится под российской оккупацией с 2014 года, а женщина утверждала, что семья потеряла доступ к рынку и больше не получает от него доходов.

В то же время, по данным российских реестров, у Мирошниченко есть паспорт гражданки РФ, а в декабре 2022 года зарегистрировалась предпринимательницей по российскому законодательству в оккупированной Крестовке.

По словам Мирошниченко, она также регулярно получает денежные переводы от местной предпринимательницы Нины Кириленко, которую отмечали оккупационные власти так называемой "ДНР". Женщина объяснила, что это возврат давнего долга. Однако журналисты предполагают, что переводы могут быть связаны с использованием торговых площадей семейного рынка.

Сам факт регистрации предпринимательской деятельности по российскому законодательству отрицают как Мирошниченко, так и ее дочь Леся. Нидзельский со своей стороны заявил журналистам, что ничего не знал о регистрации бывшей тещи как предприниматели в РФ.

После общения с журналистами, но до выхода расследования, имение в Лесниках выставили на продажу.

Напомним, ранее журналисты Bihus.Info опубликовали расследование о близком окружении нового министра внутренних дел Ивана Выгивского, которое годами синхронно продвигалось по карьерной лестнице вместе с ним и получало высокие должности и служебное жилье.