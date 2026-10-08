Графики отключений на пятницу: в Укрэнерго предупредили о свете 9 октября

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В Украине в пятницу, 9 октября, будут действовать ограничения потребления электроэнергии. Причина – последствия российских атак на энергообъекты

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

9 октября в части регионов Украины будут действовать следующие ограничения:

• 00:00 – 23:59 — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса



• 00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0.5 до 2 очередей).

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорят энергетики.

Напомним, РФ в последнее время также бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров. При этом эксперты объясняли, будет ли в Украине дефицит горючего.