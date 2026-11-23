В Житомирской области дроны атаковали детсад и тепловоз
Российские войска продолжают атаковать Житомирскую область. За прошедшие сутки и этой ночью в результате вражеских ударов повреждена гражданская и железнодорожная инфраструктура
Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.
В частности, в Коростенском районе из-за падения обломков российского беспилотника повреждены хозяйственное здание и окна частного жилого дома.
Кроме того, вражеский дрон атаковал тепловоз вблизи железнодорожной станции.
В Житомирском районе целью российсик войск стал детский сад.
К счастью, в результате атак погибших и пострадавших нет. Возникшие на местах ударов пожары оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.
Напомним, в ночь на 23 ноября РФ атаковала Украину 153 ударными БпЛА типа Shahed (60 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.