Графіки відключень на п'ятницю: в Укренерго попередили про світло 9 жовтня

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В Україні у п'ятницю, 9 жовтня, будуть діяти обмеження споживання електроенергії. Причина - наслідки російських атак на енергооб'єкти

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

9 жовтня в частині регіонів України діятимуть такі обмеження:

• 00:00 – 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу



• 00:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0.5 до 2 черг).

"Внаслідок російських обстрілів — ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - кажуть енергетики.

Нагадаємо, РФ останнім часом також б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів. При цьому експерти пояснювали, чи буде в Україні дефіцит пального.