Иллюстративное фото: из открытых источников

В Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства убийства мужчины. Информация о стрельбе поступила в полицию 22 ноября около 18:20

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

На месте происшествия правоохранители мужчины с явными признаками насильственной смерти.

Полиция проводит первоочередные следственные и розыскные мероприятия, устанавливают обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению.

В Харькове объявлена специальная полицейская операция.

Напомним, в Днепре 14-летний парень жестоко убил у банкомата мать двух малолетних детей. Мотив убийства не связан с завладением имуществом или ограблением.