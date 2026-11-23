Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 23 ноября российские войска атаковали Винницкую область

Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.

В одной из громад области в результате атаки пострадало гражданское предприятие.

В другой громаде повреждены частные дома. В частности, повреждена крыша и выбиты окна.

На местах работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия российского удара.

Напомним, в Киевской области продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушенного в результате российской атаки дома. Спасатели деблокировали из-под завалов тела 11 погибших.