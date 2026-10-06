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Владимир Зеленский провел селектор с чиновниками, военными и всеми ключевыми службами, передает RegioNews.

"Правительственные чиновники вместе с представителями областных властей подготовили дополнительные логистические решения в ответ на российскую операцию против украинской логистики", – говорится в сообщении.

Также президент сообщил о получении обновленной информации от разведки по подготовке российских войск к массированному удару. По его словам, сейчас идет подготовка эффективного противодействия.

"Готовим противодействие. Определили сроки выполнения значительной части задач, первоочередные уже реализуются", – отметил глава государства.

Напомним, Украина разработала новую малую ракету "Ника", предназначенную для перехвата реактивных беспилотников типа "Шахед". В ближайшее время новая ракету должны испытать.