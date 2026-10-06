Обладания на 8 миллионов: в Киеве разоблачили схему в Институте эпидемиологии

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, киевский Институт радиационной гигиены и эпидемиологии получил специализированное медицинское и научное оборудование. Общая стоимость составляет более 15,3 миллионов гривен. В частности это альфа-спектометры, дозиметрическая система, низкофоновый счетчик, вакуумная печь, оптическая сканирующая система и другая техника.

Директор отвечал за сохранность имущества. Однако оказалось, что оборудование было передано частной организации, где его использовали незаконно. По заключению экспертизы, государственному учреждению нанесли ущерб более чем на 8 миллионов гривен.

Напомним, что в Ровенской области разоблачили схему в больнице. Оказалось, что 51 работникам заведения безосновательно начислили повышенную заработную плату.