В Винницкой области задержали мужчин в маскировочных плащах, которые пытались сбежать в Молдову
Пограничники пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы тремя жителями Донецкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Мужчины в возрасте от 33 до 45 лет заранее спланировали маршрут в обход блокпостов и пунктов пропуска. Для маскировки на местности они взяли с собой специальные плащи, проданные им как антитепловизионные.
Однако тщательная подготовка не помогла – пограничники обнаружили и задержали мужчин вблизи границы.
На задержанных составили административные материалы.
Напомним, на Закарпатье пограничники разоблачили очередную схему пересечения границы. Два дельца брали по 8500 долларов за "поездку".
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