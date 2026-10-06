Фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Мужчины в возрасте от 33 до 45 лет заранее спланировали маршрут в обход блокпостов и пунктов пропуска. Для маскировки на местности они взяли с собой специальные плащи, проданные им как антитепловизионные.

Однако тщательная подготовка не помогла – пограничники обнаружили и задержали мужчин вблизи границы.

На задержанных составили административные материалы.

Напомним, на Закарпатье пограничники разоблачили очередную схему пересечения границы. Два дельца брали по 8500 долларов за "поездку".