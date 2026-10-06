Росія готується до масованого удару по Україні, – Зеленський
Україна готує протидію новому масованому удару ворога
Володимир Зеленський провів селектор з урядовцями, військовими та всіма ключовими службами, передає RegioNews.
"Урядовці разом з представниками обласних влад підготували додаткові логістичні рішення у відповідь на російську операцію проти української логістики", – йдеться у повідомленні.
Також президент повідомив про отримання оновленої інформації від розвідки щодо підготовки російських військ до масованого удару. За його словами, наразі триває підготовка ефективної протидії.
"Готуємо протидію. Визначили строки виконання значної частини завдань, першочергові вже реалізовуються", – зазначив глава держави.
Нагадаємо, Україна розробила нову малу ракету "Ніка", призначену для перехоплення реактивних безпілотників типу "Шахед". Найближчим часом нову ракету мають випробувати.