Фото: полиция

ДТП произошло на днях в городе Яготин Бориспольского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что 54-летний водитель KIA не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с авто Audi, за рулем которого находился 37-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получили оба водителя и пассажирка автомобиля Audi, их госпитализировали. К сожалению, водитель KIA скончался в больнице.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, ночью 6 октября на Днепропетровщине автомобиль вылетел с дороги, врезался в дерево и перевернулся. Водитель погиб на месте, четверо пассажиров травмированы.