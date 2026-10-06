Лобовое столкновение легковушек на Киевщине: погиб мужчина, еще два человека пострадали
ДТП произошло на днях в городе Яготин Бориспольского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Предварительно установлено, что 54-летний водитель KIA не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с авто Audi, за рулем которого находился 37-летний мужчина.
В результате ДТП травмы получили оба водителя и пассажирка автомобиля Audi, их госпитализировали. К сожалению, водитель KIA скончался в больнице.
По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, ночью 6 октября на Днепропетровщине автомобиль вылетел с дороги, врезался в дерево и перевернулся. Водитель погиб на месте, четверо пассажиров травмированы.
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