Фото: ОВА

Днем 6 октября российские войска совершили серию ударов по автодороге в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате вражеской атаки повреждены грузовые и легковые автомобили.

Предварительно, пострадали пять человек. Двое из них госпитализированы, состояние одного из пострадавших – крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь.

На месте происшествия работают соответствующие службы.

Напомним, в ночь на 6 октября российские войска совершили атаку на инфраструктуру Одессы. Обошлось без пострадавших.