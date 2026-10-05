Бортко будут судить за пропаганду войны и призывы к ядерному удару по Украине

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении российского режиссера, сценариста и бывшего депутата Госдумы РФ Владимира Бортко

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, он систематически распространял кремлевскую пропаганду, оправдывал вооруженную агрессию России против Украины и призвал применять против Украины тактическое ядерное оружие.

Досудебное расследование по делу было завершено. Как отмечают правоохранители, Бортко использовал публичность и многомиллионную аудиторию российских телеканалов и интернет-ресурсов для распространения пропагандистских нарративов.

По версии следствия, режиссер оправдывал российскую агрессию против Украины, отрицал украинский суверенитет, поддерживал оккупацию украинских территорий и одобрял продолжение войны.

Отдельно стражи порядка отмечают, что Бортко призвал применить против Украины тактическое ядерное оружие для достижения заявленных Кремлем целей войны.

Ранее российскому режиссеру сообщили о подозрении. Его действия квалифицированы по статье 436 и части 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет, в частности, о пропаганде войны, а также повторном изготовлении и распространении через средства массовой информации материалов, в которых оправдывается и признается правомерной вооруженная агрессия России против Украины.

Владимир Бортко известен как режиссер фильмов и сериалов "Собачье сердце", "Идиот", "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба", "Бандитский Петербург" и другие. В прошлом он являлся депутатом Государственной Думы России.

Направление обвинительного акта в суд означает завершение досудебного расследования. Дальнейшую оценку доказательствам и действиям обвиняемого должен дать суд.

Напомним, что российский беспилотник вечером 30 сентября нанес удар по территории Института ядерных исследований НАН Украины в Киеве, где расположен исследовательский реактор ВВР-М.