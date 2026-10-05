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05 октября 2026, 21:37

На строительстве школы в Чабанах обнаружили переплату более чем на 8,2 млн грн

05 октября 2026, 21:37
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Фото: Киевская областная прокуратура
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Фастовская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском о взыскании более 8,2 млн грн ущерба, нанесенного бюджету Чабановской общины во время строительства школы

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, подрядчик включил в акты выполненных работ расходы на материалы и работы, которые фактически не были понесены.

Речь идет о строительстве средней общеобразовательной школы в Чабанах, рассчитанной на 24 класса и 720 учащихся. Договор на выполнение работ был заключен в 2017 году, а его общая стоимость превышала 157 млн грн.

Как установили прокуроры, во время строительства в 2019-2020 годах подрядчик вносил в акты выполненных работ расходы, которые, согласно выводам экспертов, фактически не понес. На основании этих документов из бюджета Чабановского общества перечисляли средства.

Завышение стоимости было выявлено в трех актах выполненных работ. В одном из них сумма завышения превысила 2,87 млн грн, во втором – 2,47 млн грн, в третьем – 2,88 млн грн.

Общая сумма переплаты, по данным прокуратуры, составляет 8224997,65 грн .

Среди позиций, включенных в акты, были алюминиевые двери и витражи, теплоизоляционные материалы, гидроизоляция, тротуарная плитка и другие материалы.

В то же время эксперты установили, что указанные позиции во время строительства фактически не были израсходованы, несмотря на то, что их стоимость была включена в документы и выставлена к оплате.

Размер ущерба подтвержден выводами судебных экспертиз.

В прокуратуре считают, что из-за ненадлежащего выполнения строительной компанией договорных обязательств бюджет Чабановской общины безосновательно потерял более 8,2 млн грн.

Теперь прокуратура просит Хозяйственный суд города Киева взыскать со строительной компании всю сумму ущерба в пользу Чабановского поселкового совета.

Напомним, что в Закарпатье полицейские сообщили о подозрении организатору и трем участникам организованной преступной группы, систематически незаконно вырубавшим лес в Тячевском районе. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 6 млн грн.

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