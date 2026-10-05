В Харькове женщина после смерти матери продолжила получать ее пенсию: завладела более 254 тысяч гривен

Фото: полиция Харьковской области

В Харькове 50-летнюю женщину подозревают в завладении свыше 254 тысяч гривен пенсионных выплат, которые продолжали поступать на банковский счет ее умершей матери. По данным полиции, женщина не сообщила государственным органам о смерти матери и в течение почти трех лет распоряжалась средствами

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, мать подозреваемой скончалась в 2022 году. После этого дочь не сообщила о смерти женщины соответствующие государственные органы, из-за чего пенсионные выплаты продолжали поступать на банковский счет умершей.

Как отмечают в полиции, в период с ноября 2022 года по июль 2025 года фигурантка продолжала распоряжаться этими средствами. Общая сумма, которой она, по предварительным данным, незаконно завладела, составляет более 254 тысяч гривен.

Правоохранители отмечают, что в результате таких действий был нанесен ущерб государственному бюджету.

Следователи отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции №3 сообщили женщине о подозрении в совершении уголовного правонарушения по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество.

В случае доказывания вины подозреваемой может грозить штраф от четырех до восьми тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, что жители Прикарпатья потеряли почти полмиллиона гривен из-за мошенников. Правоохранители предупредили о схеме.