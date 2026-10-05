Военные показали, как "зачищают" лиманское направление от россиян
Пограничники показали свежие кадры из Лиманского направления. Украинские военные уничтожают технику россиян в засадах
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Украинские защитники из бригады "Месть" уничтожили боевую машину пехоты БМП-2М "Бережок", танк, гаубицу, мотоциклы, генератор и окупантов.
"От бдительных глаз наших дронаров спрятаться невозможно! Продолжаем уничтожать врага в режиме 24/7", – говорят военные.
Напомним, ранее украинские военные поразили склады БПЛА "Рубикон" и арсенал вооружения кафиров.
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