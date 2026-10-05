Бортка судитимуть за пропаганду війни та заклики до ядерного удару по Україні

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо російського режисера, сценариста та колишнього депутата Держдуми РФ Володимира Бортка

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, він систематично поширював кремлівську пропаганду, виправдовував збройну агресію Росії проти України та закликав застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Досудове розслідування у справі завершили. Як зазначають правоохоронці, Бортко використовував публічність і багатомільйонну аудиторію російських телеканалів та інтернет-ресурсів для поширення пропагандистських наративів.

За версією слідства, режисер виправдовував російську агресію проти України, заперечував український суверенітет, підтримував окупацію українських територій та схвалював продовження війни.

Окремо правоохоронці зазначають, що Бортко закликав застосувати проти України тактичну ядерну зброю для досягнення заявлених Кремлем цілей війни.

Раніше російському режисеру повідомили про підозру. Його дії кваліфіковано за статтею 436 та частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України.

Йдеться, зокрема, про пропаганду війни, а також повторне виготовлення та поширення через засоби масової інформації матеріалів, у яких виправдовується та визнається правомірною збройна агресія Росії проти України.

Володимир Бортко відомий як режисер фільмів і серіалів "Собаче серце", "Ідіот", "Майстер і Маргарита", "Тарас Бульба", "Бандитський Петербург" та інших. У минулому він був депутатом Державної Думи Росії.

Скерування обвинувального акта до суду означає завершення досудового розслідування. Подальшу оцінку доказам та діям обвинуваченого має надати суд.

Нагадаємо, що російський безпілотник увечері 30 вересня завдав удару по території Інституту ядерних досліджень НАН України в Києві, де розташований дослідницький реактор ВВР-М.