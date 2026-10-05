21:55  05 жовтня
На Прикарпатті п'яна водійка перевернулась на авто: пасажирка загинула
20:55  05 жовтня
Військові показали, як "зачищають" Лиманський напрямок від росіян
16:59  05 жовтня
На Донеччині судитимуть командира військової частини за незаконні виплати бойових
UA | RU
UA | RU
05 жовтня 2026, 20:59

Бортка судитимуть за пропаганду війни та заклики до ядерного удару по Україні

05 жовтня 2026, 20:59
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо російського режисера, сценариста та колишнього депутата Держдуми РФ Володимира Бортка

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, він систематично поширював кремлівську пропаганду, виправдовував збройну агресію Росії проти України та закликав застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Досудове розслідування у справі завершили. Як зазначають правоохоронці, Бортко використовував публічність і багатомільйонну аудиторію російських телеканалів та інтернет-ресурсів для поширення пропагандистських наративів.

За версією слідства, режисер виправдовував російську агресію проти України, заперечував український суверенітет, підтримував окупацію українських територій та схвалював продовження війни.

Окремо правоохоронці зазначають, що Бортко закликав застосувати проти України тактичну ядерну зброю для досягнення заявлених Кремлем цілей війни.

Раніше російському режисеру повідомили про підозру. Його дії кваліфіковано за статтею 436 та частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України.

Йдеться, зокрема, про пропаганду війни, а також повторне виготовлення та поширення через засоби масової інформації матеріалів, у яких виправдовується та визнається правомірною збройна агресія Росії проти України.

Володимир Бортко відомий як режисер фільмів і серіалів "Собаче серце", "Ідіот", "Майстер і Маргарита", "Тарас Бульба", "Бандитський Петербург" та інших. У минулому він був депутатом Державної Думи Росії.

Скерування обвинувального акта до суду означає завершення досудового розслідування. Подальшу оцінку доказам та діям обвинуваченого має надати суд.

Нагадаємо, що російський безпілотник увечері 30 вересня завдав удару по території Інституту ядерних досліджень НАН України в Києві, де розташований дослідницький реактор ВВР-М.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Україна режисер ядерний гриб
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
Ведучий Анатолій Анатоліч публічно "послав" Потапа і Настю
05 жовтня 2026, 23:55
Ціни на пальне "штормить": що відбувається з цінниками на АЗС
05 жовтня 2026, 23:35
На Хмельниччині військовий напав на авто ТЦК
05 жовтня 2026, 23:15
Російський FPV-дрон атакував Суми: пошкоджено авто
05 жовтня 2026, 22:56
У Печерському районі Києва уламки впали біля житлового будинку: загорілися автомобілі
05 жовтня 2026, 22:40
Гончаренка виключили із фракції "Європейська солідарність"
05 жовтня 2026, 22:40
Підробні довідки та хабарі ТЦК: СБУ викрила масштабні схеми ухилення від мобілізації
05 жовтня 2026, 22:25
В Україні запровадили єдиний стандарт розслідування сексуального насильства в умовах конфлікту
05 жовтня 2026, 21:59
На Прикарпатті п'яна водійка перевернулась на авто: пасажирка загинула
05 жовтня 2026, 21:55
На будівництві школи у Чабанах виявили переплату на понад 8,2 млн грн
05 жовтня 2026, 21:37
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Віктор Ягун
Валерій Чалий
Віктор Шлінчак
Всі блоги »