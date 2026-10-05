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05 октября 2026, 21:59

В Украине был введен единый стандарт расследования сексуального насилия в условиях конфликта

05 октября 2026, 21:59
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Украине подписали совместную Инструкцию по расследованию преступлений, связанных с сексуальным насилием в условиях конфликта. Документ должен установить единые правила работы для правоохранителей и предусматривает подходы, направленные, в частности, на недопущение повторной травматизации пострадавших

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Инструкция была подписана Министерством внутренних дел, Службой безопасности Украины и прокуратурой. Во время подписания присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине сэр Нил Кромптон.

Работа над документом продолжалась с 2023 года при поддержке Посольства Великобритании в Украине в рамках Инициативы по предотвращению сексуального насилия в условиях конфликта (PSVI). К подготовке Инструкции присоединились эксперты Synergy for Justice и Global Rights Compliance.

По словам исполняющего обязанности Генерального прокурора Антона Ковальского, принятие документа должно стать важным шагом для украинской правоохранительной системы, поскольку устанавливает единые подходы к расследованию таких уголовных производств.

"У нас есть единые правила работы при расследовании таких уголовных производств. Принятие Инструкции является также частью выполнения евроинтеграционных обязательств Украины и внедрения европейских стандартов защиты пострадавших", — отметил Антон Ковальский.

Отдельное внимание в документе уделили обращению с людьми, пережившими сексуальное насилие. Наработанные подходы должны обеспечить проведение следственных и других процессуальных действий таким образом, чтобы человек не переживал травматический опыт повторно через саму процедуру расследования.

"И главное — благодаря наработанным подходам человек, подвергшийся сексуальному насилию, не будет во второй раз переживать травму из-за самой процедуры. Поэтому в таких делах важно не только качественно провести расследование. Ключевыми должны быть безопасность, уважение прав и достоинства пострадавшего человека", — подчеркнул Антон Ковальский.

По словам исполняющего обязанности Генерального прокурора, теперь эти подходы должны стать общим стандартом работы для всей правоохранительной системы Украины.

Инициатива по предотвращению сексуального насилия в условиях конфликта (PSVI) была начата Великобританией. Работа над украинской Инструкцией продолжалась с 2023 года при поддержке британского посольства и международных экспертов.

Документ должен унифицировать работу правоохранительных органов при расследовании преступлений, связанных с сексуальным насилием в условиях конфликта, а также обеспечить большую защиту прав и достоинства пострадавших.

Напомним, что мониторинговая миссия ООН с 24 февраля 2022 года по 31 июля 2026 года задокументировала 1004 случая сексуального насилия , совершенного в различных условиях вооруженного конфликта.

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