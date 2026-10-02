Замовників убивства Фаріон досі не встановили: у Нацполіції розповіли деталі справи

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Про це у телеефірі повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов, передає RegioNews.

За його словами, останні два роки у справі спільно працювали Нацполіція, прокуратура та СБУ. Водночас замовників, можливих співучасників чи послідовників злочину правоохоронці не встановили.

"Як і встановив суд, Зінченко діяв на власний розсуд, за особистими переконаннями і, в тому числі, у зв'язку з неприязним ставленням до громадської діяльності Фаріон", – сказав Нєбитов.

Він зазначив, що слідчі провели значний обсяг роботи: здійснили 92 експертизи та допитали понад 1500 людей. Також правоохоронці опрацювали сотні камер відеоспостереження, десятки гігабайтів інформації та обстежили кілька десятків гектарів території.

Нєбитов розповів і про докази, які допомогли встановити причетність В’ячеслава Зінченка до вбивства. Серед них – одяг, капелюх та окуляри, які він придбав у Дніпрі, а згодом отримав у Львові.

За словами заступника голови Нацполіції, портретознавча експертиза підтвердила, що людина, яку свідки бачили біля будинку Фаріон і яка стежила за нею, була Зінченком.

Крім того, на лавці та кріслі, якими користувався нападник, експерти виявили ДНК Зінченка.

Ще одним доказом Нєбитов назвав встановлений маршрут руху підозрюваного – від орендованої квартири у Львові до місця скоєння злочину.

Нагадаємо, 1 жовтня суд визнав В’ячеслава Зінченка винним у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон і призначив йому покарання – довічне позбавлення волі.

Трагедія сталася 19 липня 2024 року, близько 19:20, біля будинку Фаріон на вулиці Масарика у Львові. Зловмисник здійснив один постріл у голову жертви та втік. Постраждалу доправили до лікарні, але врятувати її не вдалося – вона померла від отриманого поранення.