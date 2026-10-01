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01 жовтня 2026, 15:46

У роботі "Нової пошти" стався масштабний технічний збій: що відомо

01 жовтня 2026, 15:46
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Фото: novaposhta.ua
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У четвер, 1 жовтня, у роботі поштового оператора "Нова пошта стався масштабний технічний збій. Користувачі повідомляють про проблеми з доступом до цифрових сервісів компанії

Про це йдеться у скаргах клієнтів на сторінці "Нової пошти" у Facebook, передає RegioNews.

Зокрема, проблеми виникли в роботі мобільного застосунку та особистого кабінету. Користувачі також повідомляють про неможливість увійти до системи, створити або завантажити експрес-накладні (ТТН).

Окремо клієнти скаржаться на збої в роботі API, через що можуть виникати проблеми з використанням сервісів, інтегрованих із системами "Нової пошти".

Представники компанії у відповідь на звернення користувачів повідомили, що фахівці вже перевіряють ситуацію та з'ясовують причини несправностей.

Водночас наразі невідомо, що саме спричинило технічний збій і коли цифрові сервіси "Нової пошти" будуть повністю відновлені.

Пізніше в компанії повідомили, що відбувається DDoS-атака на системи Нової пошти.

"Можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів компанії. Проте, ситуація повністю під нашим контролем. Ми успішно протидіємо і наші ІТ фахівці вже запустили резервні схеми роботи. Дякуємо за розуміння", - повідомили у компанії.

Нагадаємо, що внаслідок ворожих ударів у ніч на 24 вересня було знищене відділення №6 та пошкоджене сортувальне депо "Нової пошти" у Києві.

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