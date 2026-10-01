Заморозки вночі та до +19° вдень: синоптики розповіли про погоду

Фото: Укргідрометцентр

У п’ятницю, 2 жовтня, в Україні очікується суха погода. Вітер переважно північно-східний, 5–10 м/с. Уночі температура становитиме 1–6° тепла, у південній частині — 5–10° тепла. На поверхні ґрунту місцями можливі заморозки 0–3°. Вдень повітря прогріється до 14–19°

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

У Києві 2 жовтня опадів не прогнозують. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Уночі температура становитиме 4–6° тепла, вдень — 16–18°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, найтеплішим 2 жовтня у Києві було у 1890 році — тоді температура вдень піднялася до 26,2° тепла.

Найхолодніше цього дня було у 1902 році — вночі температура опустилася до 2,5° морозу.

У суботу, 3 жовтня, в Україні також буде без опадів. У північно-західній частині країни вночі та вранці місцями очікується туман.

Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме 1–6° тепла, на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки 0–3°. Вдень повітря прогріється до 14–19°.

У Києві 3 жовтня опадів не буде. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі — 4–6° тепла, вдень — 16–18°.

У ДСНС повідомили, що вночі 2–3 жовтня по всій території країни очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0–3°.



"За інформацією фахівців Укргідрометцентру, 2 жовтня заморозки передбачаються повсюди, крім південної частини України. Оголошений І рівень небезпеки (жовтий)" - повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, що Дніпропетровська область майже на 90% технічно готова до опалювального сезону. В області ремонтують і замінюють котли та теплові мережі, готують підприємства тепло- і водопостачання, а також посилюють енергетичну стійкість критичної інфраструктури.