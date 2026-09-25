В Ровенской области будут судить аферистку, завладевшую 200 тысячами гривен страховых выплат погибшего в ДТП

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В Ровенской области 49-летней представительнице общественной организации сообщили о подозрении в завладении 200 тысячами гривен страховых выплат

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По данным следствия, женщина получила доверенность от 70-летней жительницы Млиновой, а затем без ее ведома направила страховые средства на банковские счета, которые указала сама.

По данным полиции, подозреваемая узнала, что 70-летняя жительница Млинова имеет право на получение страховой выплаты из-за гибели мужчины в ДТП.

Сначала пенсионерка отказывалась оформлять доверенность. Однако, по данным стражей порядка, 49-летняя женщина убедила ее предоставить документ на представительство интересов.

Получив доверенность, фигурантка от имени потерпевшей обратилась в страховую компанию с заявлением о выплате и предоставила необходимые документы.

В период с января по апрель 2025 года страховая компания перечислила средства на банковские счета, указанные представительницей общественной организации. При этом, как установило следствие, пенсионерка о поступлении денег на эти счета не знала.

После этого, чтобы успокоить потерпевшую и увести от себя подозрения, женщина позвонила ей и заверила, что страховые средства вскоре поступят на ее счет. Впоследствии она перестала выходить на связь.

В общей сложности, по данным полиции, 49-летняя жительница Ровенского района завладела 200 тысячами гривен, которые были выплачены страховой компанией.

Следователи сообщили женщине о подозрении. Дальнейшие обстоятельства дела устанавливаются внутри досудебного расследования.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную схему завладения нефтепродуктами "Укрнафты" и легализации средств от продаж. Речь идет о 100 тысячах тонн нефтепродуктов.