РФ атакует интернет-инфраструктуру Украины: "Флэш" объяснил, исчезнет ли интернет

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Россия атакует информационную сетевую инфраструктуру Украины, однако из-за распределенной системы интернет-каналов страна не останется без доступа к сети

Об этом сообщил внештатный советник Президента по технологическим вопросам и эксперт в области технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов, передает RegioNews.

По его словам, российские атаки могут вызвать локальные перебои с интернетом.

"Возможны локальные перебои, которые провайдеры, я надеюсь быстро устранить", – сказал Флэш.

Бескрестнов отметил, что стоимость интернет-услуг может возрасти из-за необходимости компенсации затрат на ремонт поврежденной инфраструктуры.

Он также призвал не паниковать из-за сообщений о возможном исчезновении интернета в Украине.

"Нас уже пугали, что не будет еды, не будет топлива, а теперь пугают исчезновением интернета", – подчеркнул советник.

Напомним, в ночь на 25 сентября РФ атаковала Украину 295 ударными БПЛА типа Shahed (52 из них – реактивные), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.