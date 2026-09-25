РФ атакует интернет-инфраструктуру Украины: "Флэш" объяснил, исчезнет ли интернет
Россия атакует информационную сетевую инфраструктуру Украины, однако из-за распределенной системы интернет-каналов страна не останется без доступа к сети
Об этом сообщил внештатный советник Президента по технологическим вопросам и эксперт в области технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов, передает RegioNews.
По его словам, российские атаки могут вызвать локальные перебои с интернетом.
"Возможны локальные перебои, которые провайдеры, я надеюсь быстро устранить", – сказал Флэш.
Бескрестнов отметил, что стоимость интернет-услуг может возрасти из-за необходимости компенсации затрат на ремонт поврежденной инфраструктуры.
Он также призвал не паниковать из-за сообщений о возможном исчезновении интернета в Украине.
"Нас уже пугали, что не будет еды, не будет топлива, а теперь пугают исчезновением интернета", – подчеркнул советник.
Напомним, в ночь на 25 сентября РФ атаковала Украину 295 ударными БПЛА типа Shahed (52 из них – реактивные), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.