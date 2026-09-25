Россияне ударили по транспортной инфраструктуре в Житомирской области
Ночью 25 сентября враг снова атаковал Житомирщину
Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.
Под ударом оказались объекты транспортной инфраструктуры.
Информации о погибших и пострадавших сейчас нет.
Пожары, возникшие на месте попадания, локализовали спасатели ГСЧС.
Напомним, утром 25 сентября российские войска совершили атаку на Запорожье. Ударам подверглись два медицинских учреждения.
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Цена власти и страх перед будущим: о чем мечтает Зеленский
25 сентября 2026, 10:40Хотел навести ракеты на производство дронов: на Львовщине задержали агента ФСБ
25 сентября 2026, 10:34Из-за обстрелов и непогоды без света остались потребители в ряде областей
25 сентября 2026, 10:29Зеленский рассказал о передаче пленных КНДР: в Южной Корее раскритиковали Украину
25 сентября 2026, 10:15Еще один удар по Киеву: зафиксировано попадание в 5-этажное здание, есть пострадавшие (Обновлено)
25 сентября 2026, 10:13В больницах Запорожья находятся 12 человек в тяжелом состоянии, пострадавшие из-за обстрелов
25 сентября 2026, 09:59Россия атаковала Полтавщину дронами: повреждена железнодорожная инфраструктура и дома
25 сентября 2026, 09:55Удар по 16-этажке на Печерске в Киеве: погиб 14-летний мальчик, есть раненые
25 сентября 2026, 09:38Нападение в польском монастыре: что прокуратура рассказала об украинце
25 сентября 2026, 09:24
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все блоги »