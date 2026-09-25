Зеленский рассказал о передаче пленных КНДР: в Южной Корее раскритиковали Украину

Президент Южной Кореи Ли Дже Мен. Фото: Офис президента Южной Кореи

Президент Южной Кореи Ли Чже Мен раскритиковал Владимира Зеленского за разглашение информации о передаче двух северокорейских военнопленных Южной Корее

Об этом пишет Суспильне со ссылкой на The Times of Korea, передает RegioNews.

Ли заявил, что Украина нарушила договоренность о неразглашении, сообщив о передаче пленных. По его словам, это очень чувствительный вопрос, который может повлиять на дипломатию, национальную безопасность и ситуацию на Корейском полуострове.

Президент Южной Кореи отметил, что стороны договаривались не раскрывать эту информацию, и выразил сожаление по поводу ее публичного объявления.

В Офисе Президента Украины в ответ заявили агентству Yonhap, что Киев сообщил лишь о самом факте передачи северокорейцев, не раскрывая деталей операции. Там также отметили, что было бы странно держать всю операцию по передаче в полной тайне.

Напомним, 23 сентября Владимир Зеленский во время выступления на всеобщих дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке сообщил, что в страну передала Южной Корее двух северокорейских военных, которых украинские силы взяли в плен.