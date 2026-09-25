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25 сентября 2026, 10:29

Из-за обстрелов и непогоды без света остались потребители в ряде областей

25 сентября 2026, 10:29
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Иллюстративное фото: pixabay
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По состоянию на утро 25 сентября в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры обесточена часть потребителей в шести областях

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы.

Кроме этого, из-за непогоды без электроснабжения остается около 150 населенных пунктов в Полтавской и Сумской областях.

Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 25 сентября не прогнозируется. Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время (с 11:00 до 15:00) и ограничить пользование мощными электроприборами с 16:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, в ночь на 25 сентября РФ атаковала Украину 295 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание на 16 локациях.

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