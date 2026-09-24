В Україні цінники на горіхи стали космічними: які ціни в супермаркетах
В Україні волоські горіхи перетворились на делікатес, якщо врахувати нові цінники. Причинами подорожчання називають погодні анамалії, які завдали удару по ринку
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Якщо раніше середня вартість кілограму горіхів була в районі 200 гривень, то тепер показник досяг 400 гривень. Професор НУВГП та голова обласного відділення Української горіхової асоціації Петро Скрипчук пояснив, що пропозиції стало менше через неврожай минулого сезону та весняні приморозки цього року.
Які середні ціни в супермаркетах:
- У "Сільпо" кілограм фасованих горіхів обійдеться в середньому від 390 до 420 гривень;
- Мережа "АТБ" пропонує дещо бюджетніші варіанти – близько 360-380 гривень за кілограм;
- У "Novus" та "Varus" цінники на добірні ядра стартують від 400 гривень і можуть сягати 450 гривень за кілограм залежно від виробника та якості пакування.
Нагадаємо, РФ останнім часом б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів.
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