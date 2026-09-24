Украинские военные дронами разнесли русские пушки и укрытия
Украинские пограничники показали новые кадры с фронта. Видео было сделано на Северо-Слобожанском и Курском направлениях
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На кадрах можно увидеть работу бригады "Стальная граница". Украинские защитники уничтожили две пушки, САУ, два укрытия, три антенны, два мотоцикла и два БпЛА противника. Также уничтожен дрон-ждун.
Напомним, ранее пограничники показывали, как украинские дроны уничтожили российский "Град".
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