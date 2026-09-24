Українські військові дронами рознесли російські гармати та укриття
Українські прикордонники показали нові кадри з фронту. Відео було зроблене на Північно-Слобожанському та Курському напрямках
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На кадрах можна побачити роботу бригади "Сталевий кордон". Українські захисники знищили дві гармати, САУ, два укриття, три антени, два мотоцикли й два БпЛА противника. Також знищено дрон-ждун.
Нагадаємо, раніше прикордонники показували, як українські дрони знищили російський "Град".
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