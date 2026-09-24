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24 сентября 2026, 17:17

Вражеская атака на столицу: в Оболонском районе есть пострадавший, уничтожены гаражи и автомобили

24 сентября 2026, 17:17
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Фото: ГСЧС
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В Оболонском районе Киева в результате российских обстрелов пострадал один человек

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

На месте удара разрушены, по меньшей мере, 16 гаражных боксов, также загорелись автомобили.

Спасатели прибыли и ликвидировали пожары. Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, что в ночь на 24 сентября российские войска совершили очередную атаку на столицу. В результате ударов зафиксированы разрушения и пожары в трех районах города.

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