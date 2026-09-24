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24 сентября 2026, 16:24

Офис Генпрокурора сообщил о подозрении судьи РФ за незаконные приговоры военнопленным ВСУ

24 сентября 2026, 16:24
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Украинские правоохранители сообщили о подозрении судьи 2-го Западного окружного военного суда России, который приговорил шестерых украинских военнопленных к 16 и 16,5 годам лишения свободы за участие в боевых действиях против государства-агрессора

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора судье сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Шесть военнослужащих 25-го отдельного штурмового батальона "Рысь" Сухопутных войск ВСУ попали в российский плен в октябре 2024 года.

В июне 2025 года российский военный суд признал украинских военных виновными. По данным украинской прокуратуры, их фактически привлекли к уголовной ответственности за выполнение воинской обязанности по защите Украины, приравняв такие действия к террористической деятельности.

Троим украинским военнослужащим назначили по 16 лет лишения свободы, еще трем – по 16 лет 6 месяцев.

По данным Офиса Генерального прокурора, украинских военных осудили за действия, связанные с исполнением обязанностей военнослужащих ВСУ, не запрещенных международным гуманитарным правом.

Женевская конвенция об обращении с военнопленными предусматривает защиту военнопленных от уголовного преследования только за правомерное участие в боевых действиях. В то же время, военнопленные могут быть привлечены к ответственности за конкретные военные или иные преступления, но не за сам факт участия в международном вооруженном конфликте.

Действия российского судьи украинские правоохранители квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны по части 1 статьи 438 УК Украины.

Досудебное расследование проводят следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины. Расследование проводится по процедуре in absentia, то есть без присутствия подозреваемого в Украине.

В прокуратуре отмечают, что преследование украинских военнопленных через российские суды носит системный характер. По данным Офиса Генерального прокурора, украинские правоохранители уже сообщили о подозрении по меньшей мере 16 судьям российских военных судов, причастным к незаконному осуждению украинских военнослужащих за участие в боевых действиях.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.

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