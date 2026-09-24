Верховный Суд оставил в силе взыскание 1,1 млрд грн за реконструкцию Шулявского путепровода

Фото: Киевская городская прокуратура

Верховный Суд оставил по-прежнему решения судов предыдущих инстанций, по которым в бюджет должны взыскать более 1,1 млрд грн, уплаченных за реконструкцию транспортной развязки на Шулявке в Киеве

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Речь идет о реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах Киева, известной как реконструкция Шулявского путепровода.

В 2018 году за счет столичного бюджета провели открытые торги на закупку соответствующих работ. Победителем определили частное общество, с которым КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" заключило договор на 598,5 млн. грн.

Со временем стороны заключали дополнительные соглашения, которыми продлевали срок выполнения работ, а их стоимость выросла почти вдвое. К началу 2024 года частное общество уже получило за выполненные работы более 1,1 млрд. грн.

В то же время Антимонопольный комитет Украины установил, что победитель торгов и другая участвовавшая в тендере коммерческая компания совершили антиконкурентные согласованные действия. По заключению АМКУ, это привело к искажению результатов торгов.

После этого Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Киева в интересах государства. Прокуроры просили признать недействительными решения тендерного комитета и договор подряда как противоречащие интересам государства и общества, а также взыскать доход государства более 1,1 млрд грн, уплаченных по договору.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск прокурора. Суд апелляционной инстанции оставил это решение по-прежнему.

22 сентября 2026 г. Верховный Суд также оставил судебные решения без изменений, отклонив кассационную жалобу ответчика и согласившись с доводами прокурора.

Таким образом, решение о взыскании более 1,1 млрд грн в бюджет вступило в силу.

Напомним, 15 декабря в Киеве на Шулявском мосту упали столбы линии электроопоры .

Позже мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на "фонопад" на Шулявском мосту в столице , он рассказал, что обратился с заявлением в полицию.