В Киевской области по искам прокуратуры государству возвращают 6 га земель водного фонда и леса

Фото: Киевская областная прокуратура

Прокуратура Киевской области в судебном порядке добилась возвращения в собственность общества и государства земель общей площадью 6 га. Речь идет о 2 га земель водного фонда и 4 га земель лесохозяйственного назначения, которые, по установленным судам обстоятельствам, выбыли из собственности с нарушением требований законодательства

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По иску Бориспольской окружной прокуратуры Хозяйственный суд Киевской области истребовал по незаконному владению 2 га земель водного фонда в пользу Вороньковского сельского совета.

Суд согласился с доводами прокурора о том, что земельный участок незаконно выбыл из коммунальной собственности с нарушением требований земельного и водного законодательства.

Еще 4 га земель лесохозяйственного назначения возвращается по иску Белоцерковской окружной прокуратуры. Киевский апелляционный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры относительно земельного участка, расположенного на территории Таращанского городского территориального общества.

Суд установил, что в 2019 г. эти земли отвели гражданам для ведения личного крестьянского хозяйства за счет земель лесохозяйственного назначения. В дальнейшем земельные участки отчуждали и объединили в один участок площадью 4 га.

Апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры о нарушении требований земельного и лесного законодательства и удовлетворил иск о истребовании земельного участка по незаконному владению.

Таким образом, по результатам двух судебных дел прокуратура Киевской области добилась возвращения 6 га земель водного фонда и лесохозяйственного назначения.

Напомним, что в Харьковской области правоохранители разоблачили группу, участники которой, по данным следствия, незаконно переоформляли принадлежавшие другим людям земельные участки. Среди пострадавших преимущественно были пожилые люди.