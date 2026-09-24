11:43  24 сентября
Во Львове на перекрестке столкнулись два автомобиля и автобус: есть пострадавшие
08:24  24 сентября
На Черниговщине разыскивают 3-летнего мальчика, пропавшего в поле
08:13  24 сентября
Боевая часть Искандера упала во дворе Киева, но не сдетонировала
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2026, 16:59

В Киевской области по искам прокуратуры государству возвращают 6 га земель водного фонда и леса

24 сентября 2026, 16:59
Читайте також українською мовою
Фото: Киевская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

Прокуратура Киевской области в судебном порядке добилась возвращения в собственность общества и государства земель общей площадью 6 га. Речь идет о 2 га земель водного фонда и 4 га земель лесохозяйственного назначения, которые, по установленным судам обстоятельствам, выбыли из собственности с нарушением требований законодательства

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По иску Бориспольской окружной прокуратуры Хозяйственный суд Киевской области истребовал по незаконному владению 2 га земель водного фонда в пользу Вороньковского сельского совета.

Суд согласился с доводами прокурора о том, что земельный участок незаконно выбыл из коммунальной собственности с нарушением требований земельного и водного законодательства.

Еще 4 га земель лесохозяйственного назначения возвращается по иску Белоцерковской окружной прокуратуры. Киевский апелляционный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры относительно земельного участка, расположенного на территории Таращанского городского территориального общества.

Суд установил, что в 2019 г. эти земли отвели гражданам для ведения личного крестьянского хозяйства за счет земель лесохозяйственного назначения. В дальнейшем земельные участки отчуждали и объединили в один участок площадью 4 га.

Апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры о нарушении требований земельного и лесного законодательства и удовлетворил иск о истребовании земельного участка по незаконному владению.

Таким образом, по результатам двух судебных дел прокуратура Киевской области добилась возвращения 6 га земель водного фонда и лесохозяйственного назначения.

Напомним, что в Харьковской области правоохранители разоблачили группу, участники которой, по данным следствия, незаконно переоформляли принадлежавшие другим людям земельные участки. Среди пострадавших преимущественно были пожилые люди.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
лес вода прокуратура Киевская область
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Киеве пьяный парень залез в припаркованный Renault и попался полиции
24 сентября 2026, 18:56
На Буковине мужчина отдал деньги мошенникам в надежде на инвестиции
24 сентября 2026, 18:55
Два вражеских беспилотника с боевыми частями уничтожили в Ровенской области
24 сентября 2026, 18:44
На Житомирщине прямо в электричке пассажира ударили ножом в грудь
24 сентября 2026, 18:40
В Херсонской области подозревают жительницу Каланчака в организации незаконных выборов президента РФ
24 сентября 2026, 18:35
Жители Запорожья могут видеть в траве неизвестные предметы: что это такое
24 сентября 2026, 18:15
Поставляли продукцию в РФ и платили "налоги" оккупантам: на Волыни задержали участницу группы
24 сентября 2026, 17:55
В Днепре взяли под стражу майора ТЦК из-за взяток за перевод в тыл
24 сентября 2026, 17:50
Требовали до $5 тысяч и угрожали убийством: в Ровенской области участник группы получил 9 лет
24 сентября 2026, 17:33
Во Львове посреди улицы женщина избивала маленького сына
24 сентября 2026, 17:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Николай Княжицкий
Все блоги »