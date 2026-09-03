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03 сентября 2026, 14:38

Оспа обезьян в Винницкой области: у мужчины подтвердили инфекцию после поездки в Европу

03 сентября 2026, 14:38
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Винницкой области подтвердили случай оспы обезьян (mpox) у взрослого мужчины

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

По данным медиков, мужчина недавно путешествовал в страны Европы, где случаи mpox регистрируют последние годы. Признаков распространения инфекции в Украине пока не выявили.

Генетическое исследование показало, что у пациента был обнаружен вирус клады Ib – разновидность, циркулирующая в странах ЕС. В ЦОС отмечают, что этот вариант вируса хорошо изучен, для него существуют методы диагностики, лечения и вакцинации.

Пациент переносит болезнь в легкой форме. Он находится на самоизоляции и лечится дома под наблюдением медиков.

Специалисты Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней провели эпидемиологическое расследование и установили людей, которые могли контактировать с больным. За ними в течение 21 дня будут наблюдать медики.

Справка: Оспа обезьян передается преимущественно во время тесного непосредственного контакта с инфицированным человеком – в частности через контакт с сыпями, биологическими жидкостями, а также зараженными вещами, такими как полотенца, одежда или постельное белье.

Часть случаев связана с физическими и сексуальными контактами.

Инкубационный период заболевания может длиться от 5 до 21 дня, чаще всего – 6-16 дней.

Напомним, в прошлом году в Украине зафиксировали появление опасного вида комаров – так называемых тигровых. По словам энтомолога, эти насекомые способны переносить до 22 разных вирусов, среди которых заболевания Западного Нила, желтая лихорадка и вирус Чикунгунья.

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Винницкая область вирус мужчина инфекции инфекционные болезни Европа оспа обезьян
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