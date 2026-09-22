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22 вересня 2026, 19:40

Військові показали, як насправді нищаться російські "шахеди"

22 вересня 2026, 19:40
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Фото з відкритих джерел
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Українські прикордонники показали свіже відео з фронту. Військові продемонстрували, як саме у повітрі знищують ворожі "шахеди"

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

За минулу добу екіпажі безпілотних комплексів 105-го прикордонного загону знищили 51 російський дрон. Зокрема, серед них були "шахеди", якими росіяни тероризують українські міста.

"Шахед" летить до цілі. Наш перехоплювач – за ним. Маневрує. Змінює курс. Намагається відірватися. Даремно. Наздогнали. Перехопили. Знищили", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як виглядають місця, де колись були позиції ворога. Тепер там нічого від росіян не лишилось.

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