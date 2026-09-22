Військові показали, як насправді нищаться російські "шахеди"
Українські прикордонники показали свіже відео з фронту. Військові продемонстрували, як саме у повітрі знищують ворожі "шахеди"
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
За минулу добу екіпажі безпілотних комплексів 105-го прикордонного загону знищили 51 російський дрон. Зокрема, серед них були "шахеди", якими росіяни тероризують українські міста.
"Шахед" летить до цілі. Наш перехоплювач – за ним. Маневрує. Змінює курс. Намагається відірватися. Даремно. Наздогнали. Перехопили. Знищили", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як виглядають місця, де колись були позиції ворога. Тепер там нічого від росіян не лишилось.
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