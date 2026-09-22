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22 вересня 2026, 16:20

Сили оборони завдали удару по російських дронах в Орловській області

22 вересня 2026, 16:20
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Фото з відкритих джерел
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У Генштабі підтвердили, що Сили оборони вдарили по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників. Йдеться про пункт, який знаходиться в Орловській області РФ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

Військові розповіли, що вразили що найменше трьох складських приміщень для зберігання безпілотників. Там сталась пожежа. Також вдалось пошкодити майданчик запуску реактивних безпілотників та п'яти пускових установок.

"Сили оборони України систематично та пріоритетно уражають місця зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА з метою зниження спроможностей російського агресора завдавати ураження цивільним об'єктам на території України", - кажуть в Генштабі.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України завдали авіаударів по мостах у районі Пологів на Гуляйпільському напрямку. Ці переправи російські війська використовували для переміщення особового складу, важкої техніки та боєприпасів у напрямку Оріхова.

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