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22 вересня 2026, 11:34

Мадяр заявив, що в Угорщині не буде сховища для української нафти: Сибіга відреагував

22 вересня 2026, 11:34
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Фото: з відкритих джерел
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Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що за уряду його партії "Тиса" в країні не будуватимуть сховище для зберігання українських стратегічних запасів нафти

Про це пише "Економічна правда" із посиланням на угорське видання Népszava, передає RegioNews.

Заява пролунала під час парламентського обговорення угоди про співпрацю між українським "Нафтогазом" та угорською енергетичною компанією Mol. Документ передбачає вивчення можливості зберігання українських стратегічних запасів нафти в Угорщині.

За словами Мадяра, переговори між Mol та "Нафтогазом" розпочалися ще за попереднього уряду Віктора Орбана. Нинішній уряд, однак, вважає неприйнятним те, що компанія вела переговори з українською стороною без погодження з урядом.

Мадяр також повідомив, що говорив із головою Mol Жолтом Хернаді та заявив про неприпустимість таких дій. За його словами, компанія має враховувати інтереси угорської держави, яка володіє 25% її акцій.

У Mol водночас наголосили, що про конкретний проєкт поки що не йдеться. Компанія перебуває лише на початковому етапі підготовки та вивчає технічні, фінансові, екологічні, безпекові й регуляторні умови можливого зберігання стратегічних запасів. За оцінкою компанії, цей процес може тривати роками.

У Mol також зазначили, що співпраця з "Нафтогазом" відповідає міжнародній практиці, коли європейські держави допомагають одна одній із розміщенням стратегічних запасів нафти та інших вуглеводнів. Компанія вже зберігає в Угорщині запаси, що належать як країнам ЄС, так і державам поза межами Євросоюзу.

На заяви угорського прем’єра відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він заявив, що Київ здивований заявами, які ставлять під сумнів співпрацю українських та угорських енергетичних компаній, закріплену двостороннім меморандумом.

"Коли політика втручається у прагматичний бізнес, нічого доброго з цього не виходить", – написав Сибіга.

Глава МЗС також заявив, що політика Будапешта щодо України, на його думку, хоча Віктора Орбана немає, його політика "обструкціонізму та ізоляціонізму" продовжує процвітати.

Як відомо, в межах переговорів карпатської вісімки група "Нафтогаз" підписала меморандум з компанією MOL щодо будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини поблизу україно-угорського кордону.

Нагадаємо, Україна створила новий формат регіональної співпраці Карпатська вісімка (С8). Він має посилити взаємодію країн регіону у сферах безпеки, енергетики та економіки. До формату С8 увійшли Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина та Україна.

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Україна Угорщина нафта енергетика Сибіга Андрій Іванович співпраця Нафтогаз Мадяр
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