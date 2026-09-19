В Україні створили новий дрон-перехоплювач проти "реактивних шахедів"
Президент Володимир Зеленський повідомив про результати роботи військової контррозвідки СБУ у протидії російським "реактивним шахедам"
Про це він написав у Телеграм, передає RegioNews.
За словами Зеленського, нову розробку створили фахівці військової контррозвідки СБУ.
"Крок за кроком рухаємось, щоб дати Україні більше захисту", – заявив Зеленський.
Президент також подякував розробникам і виробникам, які працюють над масштабуванням виробництва необхідного Україні озброєння.
Нагадаємо, ще торік Зеленський заявляв, що Україна має потужності для виробництва перехоплювачів дронів. Він зазначив, що багато українських компаній вже знають, як це робити.
Сумщина під ударом РФ: троє загиблих, 15 поранених, серед них дітиВсі новини »
19 вересня 2026, 12:20РФ запустила по Україні 174 дрони та дві ракети "Циркон": є влучання на 15 локаціях
19 вересня 2026, 10:58Авіаудар по Слов'янську: троє людей поранені, у Краматорському районі загорілася квартира
19 вересня 2026, 10:23
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
На Львівщині намагалися незаконно ввезти перші iPhone 18 Pro Max
19 вересня 2026, 16:30В ОГП ліквідували посаду фігуранта операції "Карфаген" Кропиви
19 вересня 2026, 15:29РФ вдарила ракетою по Балаклії: постраждав 14-річний хлопець
19 вересня 2026, 14:51НАБУкрати: антикорупційна боротьба чи боротьба за владу
19 вересня 2026, 14:29На Сумщині 17-річний мотоцикліст злетів у кювет: хлопця госпіталізували
19 вересня 2026, 13:46Росія атакувала Дніпро: пошкоджені склади, виникла пожежа
19 вересня 2026, 13:32Рада взяла паузу на 26 днів: депутати повернуться до роботи у жовтні
19 вересня 2026, 12:53Сумщина під ударом РФ: троє загиблих, 15 поранених, серед них діти
19 вересня 2026, 12:20Зеленського немає у списку зустрічей Трампа на Генасамблеї ООН – ЗМІ
19 вересня 2026, 11:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі блоги »