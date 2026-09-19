В Україні створили новий дрон-перехоплювач проти "реактивних шахедів"

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Президент Володимир Зеленський повідомив про результати роботи військової контррозвідки СБУ у протидії російським "реактивним шахедам"

Про це він написав у Телеграм, передає RegioNews.

За словами Зеленського, нову розробку створили фахівці військової контррозвідки СБУ.

"Крок за кроком рухаємось, щоб дати Україні більше захисту", – заявив Зеленський.

Президент також подякував розробникам і виробникам, які працюють над масштабуванням виробництва необхідного Україні озброєння.

Нагадаємо, ще торік Зеленський заявляв, що Україна має потужності для виробництва перехоплювачів дронів. Він зазначив, що багато українських компаній вже знають, як це робити.

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